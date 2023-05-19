نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان افتتاح القمة العربية الـ32، ورحب بالقادة العرب الحاضرين وبالرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وقال الأمير محمد بن سلمان: “نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام”، ومشدداً بالقول: “لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات”. وقال إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت قضية العرب المحورية.

ورحب الأمير محمد بن سلمان بحضور الرئيس السوري بسار الأسد، وأضاف بالقول: “نأمل أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية نهاية لأزمتها. كما أعرب عن أمله أن تكون لغة الحوار هي الأساس في السودان. كما أعرب عن ترحيب المملكة بتوقيع طرفي النزاع في السودان على إعلان جدة، معرباً عن أمله أن تتوصل مباحثات جدة إلى وقف فعال لإطلاق النار في السودان.