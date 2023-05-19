في واقعة نادرة الحدوث كاد قلم يتسبب في رسوب طالبة سورية بعدما استخدمته في كتابة إجاباتها على ورقة الامتحان.

اعترضت الطالبة على نتيجتها في إحدى المواد، حيث حصلت على صفر، لكنها أكدت أنها أجابت عن كل الأسئلة بشكل صحيح، ولا توجد بحقها أي عقوبة، أو إنذار امتحاني يستدعي هذه النتيجة.

وعند تحرى ورقة الامتحان الخاصة بالطالبة من قبل رئيس الجامعة، تبين أنها بيضاء ناصعة سوى من أسئلة المادة، وعند عرضها على الطالبة أصابها الذهول، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة بالقاعة، تبين أن الطالبة كانت تكتب وتجيب؛ الأمر الذي أثار استغراب المسؤولين عن متابعة الأمر.

وعند سؤال الطالبة عن القلم الذي استخدمته أوضحت أنه قلم عادي، وعند التدقيق به، لفت نظره ملاحظة مكتوبة باللغة الإنجليزية بعدم استخدام القلم للأوراق الرسمية والعقود، وبأنَّ حبره يختفي ويعود إذا وضع في براد درجة حرارته تحت -10.

وبالفعل تم وضع الورقة في براد الجامعة، بانتظار عودة الكتابة والتي بدأت بالظهور تدريجياً لتتم إعادة تصحيحها من جديد، وتحصل الطالبة على درجتها الحقيقية ويتم إنقاذها من الرسوب.