وثق مقطع فيديو حديث جانبي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد في مقر انعقاد القمة العربية بجدة .

وثق لقطات ، حديث ودي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، والرئيس السوري بشار الأسد على هامش استقبال القادة ورؤساء الوفود المشاركة في قمة جدة في دورتها الـ 32 .

وعادت سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بعد غياب 12 عاماً ، وسط أجواء تفاؤلية من قبل الأوساط الدبلوماسية والسياسية لما تحمله من ملفات مهمة .

فيديو | حديث جانبي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد في مقر انعقاد القمة العربية#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/uiLkHKtMLV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023