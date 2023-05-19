أثارت شركة طيران أمريكية حالة واسعة من الجدل بعدما طلبت من مسافرة سمينة الصعود على ميزان الأمتعة للتأكد من وزنها ومن ثم اتخاذ قرار بالسماح لها بالصعود إلى الطائرة أو منعها من ذلك.

وأثارت الواقعة استهجاناً واسعاً بين المسافرين َوالمتابعين الذين شاهدوا مقطع الفيديو ، حيث لم يسبق أن اشترطت شركة طيران وزناً محدداً للمسافر، أو منعت البدناء من السفر أو الصعود على متن الرحلات الجوية.

وعلقت إحدى المسافرين التي كانت متواجدة لحظة حدوث هذا الأمر في المطار، قائلة : “تركنا هذا التصرف في حالة صدمة أنا وبقية المسافرين بعد أن طلب الموظفون من السيدة أن تقف على ميزان الأمتعة لأن وزنها قد يكون زائداً”.

وقيل للركاب “إن شركة الطيران قالت حينها إنها مضطرة لمعرفة أوزان الركاب، لأن الطائرة كانت صغيرة، وهذا الإجراء كان لأسباب تتعلق بالسلامة”.