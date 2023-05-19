ثمن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته كضيف شرف باجتماع القمة العربية، اليوم الجمعة، في جدة، الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

وقال زيلينسكي إن ما يحدث في بلاده حرب وليس مجرد نزاع، وإن بلاده لم تختر الحرب ولم تنخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى.

وكان زيلينسكي، قد كتب في حسابه على تليغرام “سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى”، وفقا لفرانس برس.

وقال إن أولوياته في الزيارة ستكون “تقديم صيغتنا للسلام والتي يجب أن يشمل تنفيذها أكبر عدد ممكن من الدول”.

وأضاف “أولوية أخرى هي حماية مسلمي أوكرانيا” في منطقة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وتابع “القرم كانت أول من عانى من الاحتلال الروسي، ومعظم الذين يواجهون القمع في القرم المحتلة مسلمون” .

فيديو | الرئيس الأوكراني يشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستضافته في #قمة_جدة #الإخبارية pic.twitter.com/F46UuV2g4x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023