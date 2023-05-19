دخلا لاعبو ويستهام في اشتباكات مع جماهير ألكمار من أجل إنقاذ عائلتهم الذين تواجدوا في المدرجات لمتابعة المباراة التي جمعت بين الفريقين.

واندلعت أعمال الشغب عقب المباراة التي جرت بين الفريقين في دوري المؤتمر الأوروبي؛ فسارع اللاعبون للذهاب نحو المدرجات من أجل إنقاذ عائلاتهم ودخل بعضهم في اشتباكات مع الجمهور.

كما سارع الجهاز الفني أيضا لإنقاذ أصدقائهم وعائلاتهم من شغب الجمهور، ومنهم المدير الرياضي مارك نوبل، كما شوهد أعضاء من طاقم تدريب ويستهام، بمن في ذلك كيفن نولان، وهم يهاجمون الحكام لفشلهم في التدخل.

يذكر أن المباراة أقيمت يوم أمس وفاز فيها لويستهام بثلاثة أهداف مقابل هدف.