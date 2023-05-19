قال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الجمعة، خلال القمة العربية المنعقدة بجدة “نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعنا”، مشيرا إلى أن الأمل يتزايد مع التقارب العربي العربي والانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك.

وأضاف الأسد قائلا ” يجب تطوير منظومة عمل الجامعة العربية وآلياتها كي تتماشى مع العصر”. مؤكدا على ضرورة منع التدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

وانطلقت في جدة، عصر الجمعة، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة. ويحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية كضيف شرف.

فيديو | الرئيس السوري بشار الأسد: نحن اليوم أمام فرصة تبدل الوضع الدولي وهي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي #قمة_جدة #الإخبارية pic.twitter.com/e6zho5xlXu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023