بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية للقمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة ، مؤكداً فيها الاستعداد للمشاركة في حل أزمات المنطقة.

وقال الرئيس بوتين: “سنواصل تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأضاف: “نعتزم توسيع التعاون متعدد الأوجه مع الدول العربية”، مشدداً على حرص بلاده على دعم جهود حل الأزمات في السودان وليبيا واليمن.

وانطلقت في جدة، عصر الجمعة، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة، كما يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية كضيف شرف.