أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن اعتماد القرارات الصادرة عن القمة العربية الـ32 و إعلان جدة.
وفي ختام أعمال القمة تقدم ولي العهد بالشكر الجزيل لأصحاب الفخامة والجلالة لمشاركتهم وجهودهم لإنجاح هذه القمة.
وتمنى سمو ولي العهد التوفيق والنجاح لمملكة البحرين في استضافة القمة العربية القادمة .
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يعلن اعتماد القرارات الصادرة لـ #قمة_جدة واختتام القمة العربية الـ 32 #الإخبارية pic.twitter.com/3ltx1CXp5o
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023
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