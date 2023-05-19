أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تقلبات جوية على معظم مناطق ⁧المملكة⁩ من ⁧الأحد⁩ القادم إلى ⁧الخميس⁩ المقبل.

وأوضح المركز المناطق المتأثرة بهذه التقلبات، ومنها عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران.

وشملت توقعاته هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وجريان سيول، وتساقط البرد، وذلك من مساء الأحد وتزداد شدتها من الثلاثاء إلى الخميس المقبل.

ونوهت بهطول أمطار متوسطة من الأحد إلى الخميس على الرياض والشرقية والقصيم، ومن الثلاثاء إلى الخميس المقبل على تبوك والجوف والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة.