أوضح استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر الدكتور سليم الكريع، سبب ظهور ‏بقعة سوداء على جانبي الوجنات، وأوضح طريقة علاجها.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” :” بقعة سوداء على جانبي الوجنات يصاحبها اسمرار بالرقبة و الإبط أحيانا سطحها متعرج (ليست مجرد لون) و غالباً يعاني المصاب من زيادة بالوزن فهل هذا كلف؟”.

وأضاف:”لا.. هذا ما يسمى بالتقرن أو الشواك الأسود، وهو قد يدل على مقاومة الأنسولين بالجسم و بالتالي الإصابة بداء السكري في المستقبل، ومن أهم الخطوات العلاجية خسارة الوزن و بعدها التقشير”.