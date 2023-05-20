حسم فريق الأهلي المصري تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر فوزه على الترجي التونسي إيابًا، بنتيجة 1-0، ليصبح مجموع المباراتين 4-0.

وسجل حسين الشحات هدف الأهلي الأول، بعد مرور 22 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي، بعدما استغل تمريرة بينية من بيرسي تاو جعلته في حالة انفراد تام بحارس الفريق التونسي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 16 في تاريخه، بعدما توج باللقب 10 مرات من قبل، وحل وصيفًا في 5 مناسبات.

ويخوض الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة تواليًا، والمرة السادسة خلال آخر 7 مواسم، حيث حل المارد الأحمر وصيفًا للنسخة الماضية بعد خسارته أمام الوداد المغربي، في النهائي.