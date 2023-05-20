طلب نادي العربي القطري من نظيره الأهلي تمديد إعارة المهاجم السوري عمر السومة موسمًا آخر، مقابل 1.5 مليون دولار، ولكن الأخير طلب زيادة العرض القطري إلى 2.5 مليون دولار، الأمر الذي يرفضه العربي.

ورأى النادي القطري أن المبلغ يعدّ كبيرًا في ظل تبقي عام في عقد السومة مع ناديه الأهلي، الذي ينتهي في نهاية موسم 2024.

ويسعى العربي لحسم موضوع السومة، والوصول إلى مبلغ يرضي الأطراف كافة قبل انطلاق معسكر الفريق، الذي يبدأ نهاية الشهر المقبل في إسبانيا، وفق الرياضية.

ومن المقرر أن ينظر الأهلي للعروض المقدمة والأندية الراغبة بضم السومة، والذي يأتي في مقدمتها نادي الغرافة القطري الذي ينافس نظيره العربي لكسب خدمات الهداف السوري.