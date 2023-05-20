تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05877 مقابل الريال الواحد 0٫24635
الدولار: 3٫75031 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي:1٫02124 مقابل الريال الواحد 0٫97920
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74113
دينار أردني: 5٫28592 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي:12٫23236 مقابل الريال الواحد 0٫08190
دينار بحريني:9٫96653 مقابل الريال الواحد 0٫10034
الريال القطري: 1٫03002 مقابل الريال الواحد 0٫97085
الدرهم المغربي: 0٫36741 مقابل الريال الواحد 2٫72177
الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22438
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