بات المنتخب العراقي مهدداً من المشاركة بكأس العالم للشباب، قبل ساعات من بدء بطولة كأس العالم في كرة القدم للشباب تحت 20 سنة، اليوم السبت في الأرجنتين.

وانتشرت أنباء تفيد بأن أحد لاعبي منتخب العراق تحرش جنسيا مساء الخميس بموظفة في مطعم يقع بأعلى طابق من فندق Dazzler حيث ينزل المنتخب في مدينة La Plata البعيدة 60 كيلومترا عن عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس.

قالت الموظفة، أن اللاعب أرغمها على ملامسة المحظور بجسمها، فعاندته وبدأت تصرخ طلبا للنجدة وفقاً لوسائل إعلام أرجنتينية .

وعقد مديرون في FIFA ومثلهم من الفندق والمنتخب، بحضور مترجم، تقرر فيه عدم الكشف عن اسم المتحرش، واعتبار ما حدث “خطأ” من جانبه، فيما لم توجه الضحية أي اتهامات للاعب.

كما نفى الوفد العراقي “كل هذه الأخبار المتناقلة، غير الدقيقة والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونية الأرجنتينية بخصوص حدوث مشاكل داخل مقر إقامة المنتخب الشبابي في العاصمة بوينس آيرس”.