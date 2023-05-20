قررت لجنة الانضباط والاخلاق، اليوم السبت، إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لقيام جماهيره برمي 11 علبة مياه تجاه أرضية الملعب وإصابة أحد مسؤولي مباراة الهلال والاتحاد.
كما ألزمت اللجنة نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 30,000 لقيام جماهيره برمي 5 خمس علب مياه وأداة واحدة تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد خلال نفس المباراة.
كما ألزمت نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها 60,000 لقيام جماهيره برمي علبتي مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد .
وصدر قراراً بإيقاف مساعد مدرب نادي الاتحاد إيان كاثرو، مباراتين لقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي تجاه مسؤول مباراة الهلال والاتحاد مع الزامه بدفع غرامه مالية قدرها 20 ألف ريال.
آلية لجنة الإنضباط في حل مشكلة رمي القوارير يجب دراستها ولا يعقل أن تستمر هذه الآلية..أتخيل الآن لو أن 30 شاباً معتوهاً قرروا يطقطقون على النصر مثلاً وتراهنوا على أن يخسروه 300 ألف ريال..فقرروا أن يحمل كل واحد منهم قارورة مياه ويذهبوا بها لمشاهدة مباراة للنصر من المدرج النصراوي وبعد المباراة يبدأ هؤلاء الثلاثين معتوهاً برمي مامعهم من قوارير..طبعاً النصر بريء من عملهم هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب ..ومع هذا في اليوم التالي سيغرم النصر ..هل يعقل هذا يالجنة .