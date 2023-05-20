استمتع أهالي وزوار جدة بشاطيء أبحر الجنوبية، وذلك بعد إعلان أمانة جدة عن فتحه للجميع مجانا.
وكانت أمانة جدة أعلنت عن فتح شاطئ أبحر الجنوبية للزوار بعد إلغاء عقد المستثمر.
وقد أوضحت أمانة جدة في وقت سابق أن قرار إلغاء عقد استثمار الشاطئ، جاء بعد رصد مخالفاتٍ على المستثمر.
وأضافت أن المستثمر لم يلتزم ببنود العقد التي تنص على فتح الشاطئ للعامة دون رسوم.
#فيديو
استمتاع سكان وزوار #جدة بشاطئ أبحر الجنوبية
بعد إعلان #أمانة_جدة فتحه للعامة. pic.twitter.com/eQkPhlAPrl
— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) May 19, 2023
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