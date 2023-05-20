علق الناقد الرياضي محمد البكيري على تصريح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مانويل نافارو عن حكم مواجهة الاتحاد والشباب الأخيرة ، والتي قال فيها أن الحكم لم يقدم المأمول منه في المباراة ، خصوصا ضربة الجزاء التي جاء منها هدف الاتحاد الثاني كون قبلها خطأ للشباب لكن اختياره جاء لأنه يعتبر من الحكام الجيدين.

وقال البكيري: هذي اللحية ماني عارف كل مرة الاقيها داخلة في شأن التحكيم أو الحالات التحكيمية التي تخص فقط فريق الاتحاد .

وتابع : ما قد تحدث عن أي حالات تحكيمية أخرى بالذات التي يقودها حكام محليين وبالذات مع فريق محدد .