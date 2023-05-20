نصح المستشار بالوعي المالي رياض الزهراني الأشخاص بعد الاستجابة لأي اتصال من مجهول لتجنب التعرض للاحتيال المالي.

وقال خلال لقائه في برنامج “سيدتي” أن بعض من تعرض للاحتيال المالي تعرضوا لأزمات قلبية بسبب كمية المبالغ التي سحبت منهم.

وأشار “الزهراني” أن عملية الاحتيال والنصب المالي يمكن أن تتم فقط من خلال معرفة الإيميل، مضيفاً أن التحول الرقمي زاد من تطور عصابات الاحتيال المالي وله أنواع كثيرة وأساليب متعددة.

وأكد “الزهراني” على أنه لا يوجد عامل أو موظف في بنك يطلب من عميله الرقم السري لحسابه ، لذلك يجب الانتباه لأهمية الحفاظ على المعلومات السرية.

رياض الزهراني – مستشار بالوعي المالي : بعض من تعرض للاحتيال المالي تعرضوا لأزمات قلبية بسبب كمية المبالغ التي سحبت منهم، ونصيحتي لا تستجيبوا لأي اتصال مجهول @Riyad_101#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/9vN9IgpcP8 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 20, 2023

رياض الزهراني – مستشار بالوعي المالي يفاجيء مذيعات سيدتي بأن عملية الاحتيال والنصب المالي يمكن أن تتم فقط من خلال معرفة الإيميل @Riyad_101#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/NCIGMQr707 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 20, 2023