أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض.
المسميات الوظيفية:
خبيره شعر.
مشغل العاب.
كيميائي.
فني سلامة مهنية.
بائع تجزئة.
المحاسبة / محاسب.
محاسب زبائن.
استقبال.
كاشير.
مقدم طعام.
باريستا.
أخصائي تسويق.
استقبال كاشير.
والمزيد .
أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ).
التعليقات
اترك تعليقاً