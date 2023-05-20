أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض.

المسميات الوظيفية:

خبيره شعر.

مشغل العاب.

كيميائي.

فني سلامة مهنية.

بائع تجزئة.

المحاسبة / محاسب.

محاسب زبائن.

استقبال.

كاشير.

مقدم طعام.

باريستا.

أخصائي تسويق.

استقبال كاشير.

والمزيد .

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ).