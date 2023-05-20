تحدث استشاري التنظير لعمليات السمنة دون جراحة طارق صالح عن “بالون المعدة” ومدى فعاليته لإنقاص الوزن.

وقال الاستشاري: “كل شخص عنده زيادة وزن ومأثرة سلبا على صحته، يحتاج لبالون المعدة”، مشيرا إلى أنها نوعين.

وأضاف الاستشاري: “يوجد بالون بالمنظار تحتاج من 5 دقائق ل 10 تحت التخدير،نضع البالون ونعبيه ماء، ونريح المريض وبعد نصف ساعة يذهب للمنزل، ويوجد نوع آخر في صورة كبسولة وبعد وصولها للمعدة تملأها بالماء”.

وأشار إلى أنه يشترط عدم خضوع الشخص من قبل لعملية جراحية بالمعدة، مؤكدا أن البالون مساعد وليس حل للسمنة فلا بد من اتباع حمية غذائية لتحسين الوزن.