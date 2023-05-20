قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية على مواطن بمدينة عرعر لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وضبط بحوزته مبالغ مالية وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص .
📹 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية تقبض على شخص بمدينة عرعر لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/va57F369Lv
— الأمن العام (@security_gov) May 20, 2023
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