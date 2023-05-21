يعقد اجتماع خلال الأسبوعين المقبلين بين وكالة المشاريع في وزارة الرياضة ولجنتي المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ لبحث روزنامة الموسم الكروي المقبل الذي سينطلق في 11 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض سيستمر في احتضان المباريات خلال الموسم المقبل، وسيخضع لتحسينات بسيطة لن تمنعه من استقبال المباريات وإقامتها عليه، وفق الشرق الأوسط.

وويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ملاعب السعودية أعمالاً تطويرية بهدف تجهيزها لبطولة كأس آسيا 2027 المقرر أن تستضيفها المملكة للمرة الأولى في تاريخها.

ووفق المعلومات الواردة فإنه رغم التأكيدات بأن استاد الدرة كان جاهزاً لاحتضان مباراة الهلال والاتحاد التي جرت الثلاثاء الماضي، كما يشار إلى أن الهلال وضع أسباباً لعدم إقامة المباراة على الملعب بينها «سوء أرضيته»، فضلاً عن أنه لم يكن يريد اللعب فيه بسبب ضعف الحضور الجماهيري لمبارياته في الفترة الأخيرة، وهو ما جعله يطلب نقلها إلى ملعب الملز.