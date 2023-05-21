يغيب نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر، عن مباراة القمة أمام الشباب، بعد غدٍ، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وجاء ذلك في ظل معاناة الحارس الدولي من إصابة في الكتف، تعرَّض لها قبل أسبوعين، وغاب على إثرها عن مواجهتَي الخليج والطائي في الدوري.

كما لم يشارك العقيدي في المناورة الرئيسة، أمس، وحضر في العيادة الطبية، ما يعني غيابه عن اللقاء المرتقب للأصفر العاصمي، الذي ينافس الاتحاد على لقب “روشن”، ويتخلَّف عنه بثلاث نقاط فقط.

ووصل حسَّان تمبكتي، مدافع فريق الشباب إلى الجاهزية التامَّة، ما يزيد من فرص مشاركته أساسيًّا أمام النصر.

وخاض اللاعب تمبكتي تدريب أمس كاملًا بعد تجاوزه إصابة العضلة الخلفية، التي تعرَّض لها في مباراة الاتفاق، الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ 26.