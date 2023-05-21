أوضحت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من الأعراض التي تظهر على الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكافيين، مبيّنة الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الأعراض وتخفيفها.

وذكرت المدينة الطبية، أن أعراض الإفراط في تناول الكافيين تشمل: صعوبة التنفس، والصداع وآلام الصدر، وفقدان التحكم بالعضلات، والأرق والغثيان، وتسارع نبضات القلب، والهلوسة.

وأشارت إلى أنه يمكن التعامل مع الأعراض البسيطة من الزيادة في الجرعة المتناولة، بالإكثار من شرب الماء، وممارسة بعض الأنشطة الخفيفة، وتناول الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن.