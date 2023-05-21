كشف معهد الصناعات عن بدء القبول والتسجيل في “برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية” في شركة نادك، والذي يستهدف خريجي الثانوية العامة، في عدة مسارات.

وأوضح المعهد أن شروط التسجيل هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75% فأعلى (مسار علمي).

3- أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

5- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى.

6- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

7- اجتياز الفحص الطبي.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .