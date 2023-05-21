أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على حرص قيادة المملكة على الدم السوداني الغالي.

وقال فرحان، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، عقب التوقيع على اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع :” أن المملكة تقدر موقف الأطراف السودانية لإنجاز الاتفاق الجديد الذي يعد بصيص أمل لأهل السودان، خاصة أهل الخرطوم.”

وأوضح أن وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لمعالجة الأمور الإنسانية، معربًا عن أمله في أن تمتد المدة الزمنية لوقف إطلاق النار وتكون خطوة في الطريق الصحيح.