توفي 9 أشخاص السبت، في السلفادور جراء تدافع مشجعين حاولوا دخول استاد كوسكاتلان في العاصمة سان سلفادور لمشاهدة مباراة في كرة القدم وفق ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة على “تويتر” أن التدافع أدى إلى سقوط 9 ضحايا، مضيفة أن شخصين آخرين على الأقل جرحا ونقلا إلى المستشفى في “حالة حرجة”.

وذكرت المعلومات الأولية من الشرطة أن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون دخول الاستاد لمشاهدة مباراة في الدوري بين فريقي “أليانسا” المحلي و”سي دي فاس”، وقطعت المباراة لإخلاء الاستاد من المتفرجين.

وقال وزير الصحة فرانشيسكو ألابي أن جميع المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى يتلقون رعاية من خدمات الطوارئ.