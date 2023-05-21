أكد خبراء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الاحتباس الحراري سيستمر في السنوات الخمس المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة لم يسبق له مثيل.

وقال الخبراء في تقرير نشر يوم 17 مايو الجاري:” أن الغازات الدفيئة وظاهرة النينيو الطبيعية (التيار الدافئ لظاهرة النينيو قبالة سواحل بيرو)، ستكون السبب في ارتفاع درجات الحرارة.”

وأضاف:” من المحتمل بنسبة 66 بالمئة أن يكون متوسط درجة حرارة سطح الأرض خلال أعوام 2023-2027 أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية، مقارنة بما كان عليه قبل النهضة الصناعية.”

والجدير بالذكر أن التغييرات في مؤشرات درجة الحرارة ، وفقا لتوقعات الباحثين، ستؤدي إلى زيادة كمية الأمطار خلال الأعوام المذكورة في شمال أوروبا وسيبيريا وألاسكا. ولكنها ستنخفض فوق الأمازون وفي عدد من مناطق أستراليا.