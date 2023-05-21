أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى؛ بمقر المعهد بـ الدمام.
وأوضح المعهد أن الوظائف الشاغرة هي:
1- مدرب أكاديمي رياضيات.
(Academic Maths Instructor)
2- مدرب فني (كهرباء).
(Technical Trainer 1 (Electrical))
3- ممثل الإعلام والعلاقات العامة.
(Media & Public Relations Representative)
4- صانع المحتوى.
(Content Creator)
5- مسؤول التوظيف.
(Recruiter)
6- مدرب أكاديمي (اللغة الإنجليزية، المهارات الأساسية).
(Academic EFL & Key Skills Instructor)، وغيرهم.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع.
جميل