أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى؛ بمقر المعهد بـ الدمام.

وأوضح المعهد أن الوظائف الشاغرة هي:

1- مدرب أكاديمي رياضيات.
‏(Academic Maths Instructor)
2- مدرب فني (كهرباء).
‏(Technical Trainer 1 (Electrical))
3- ممثل الإعلام والعلاقات العامة.
‏(Media & Public Relations Representative)

4- صانع المحتوى.
‏(Content Creator)
5- مسؤول التوظيف.
‏(Recruiter)
6- مدرب أكاديمي (اللغة الإنجليزية، المهارات الأساسية).
‏(Academic EFL & Key Skills Instructor)، وغيرهم.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع.