أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى؛ بمقر المعهد بـ الدمام.

وأوضح المعهد أن الوظائف الشاغرة هي:

1- مدرب أكاديمي رياضيات.

‏(Academic Maths Instructor)

2- مدرب فني (كهرباء).

‏(Technical Trainer 1 (Electrical))

3- ممثل الإعلام والعلاقات العامة.

‏(Media & Public Relations Representative)

4- صانع المحتوى.

‏(Content Creator)

5- مسؤول التوظيف.

‏(Recruiter)

6- مدرب أكاديمي (اللغة الإنجليزية، المهارات الأساسية).

‏(Academic EFL & Key Skills Instructor)، وغيرهم.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع.