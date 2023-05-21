توجد العديد من عوامل الخطر للإصابة بسرطان الكبد، حيث يُعتقد أن شرب الكحول فقط يمثل حوالي سبعة من كل 100 تشخيص، وفي المقابل، يمكن ربط كل من زيادة الوزن والتدخين بحوالي 20% من حالات سرطان الكبد.

وأفادت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن هناك ثلاث علامات للمرض يمكن أن تظهر في البطن، وهي: انتفاخ البطن، ألم في بطنك، نتوء في الجانب الأيمن من بطنك، فيما طالبت الجمعية الخيرية: “راجع طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض”.

وأوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة لماذا يمكن أن يؤثر سرطان الكبد على البطن، مدرجا سببين محتملين للتورم: “قد يكون هذا بسبب: أن الكبد يكبر بسبب نمو السرطان، ويسبب تورما في الجانب الأيمن من بطنك. السرطان (أو تليف الكبد) يزيد الضغط في الكبد ما يؤدي إلى عودة الدم إلى الأوعية (الأوردة). وهذا يفرض خروج السوائل من الأوردة إلى البطن (الاستسقاء)”.

وتابع: “الضغط المتزايد في الأوردة يمكن أن يجعلها منتفخة بحيث يمكن رؤيتها تحت سطح بطنك. ويمكن أن يحدث الاستسقاء أيضا عندما لا ينتج الكبد ما يكفي من بروتين الدم (الألبومين)”.