أقدم شاب يبلغ من العمر 18 عامًا في مصر على قتل والدته بمسكنها، مدعيًا سوء سلوكها، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه.

وتلقى قسم الشرطة بلاغًا بقتل شخص والدته داخل شقتها بعقار بشارع بغداد بمنطقة الهانوفيل، غربي الإسكندرية؛ لينتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة قاطنتها تبلغ من العمر 38 سنة، ربة منزل، مسجاة بصالة الشقة.

واتضح أن الجثة ترتدي كامل ملابسها وإصابتها بجرح نافذ بالرقبة وآخر أسفل الظهر، وكشفت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة ابنها يبلغ من العمر 18 عامًا، ويعمل كهربائي ومقيم بمحرم بك، بينما المجني عليها مطلقة ولها معلومات جنائية مسجلة.

وتبين أنه حضر الابن للشقة محل البلاغ واعتدي بالضرب على والدته بسلاح أبيض “مطواة” كانت بحوزته محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم، فيما برر جريمته بشكه في سلوكها ومعايرة البعض له بسبب ذلك.