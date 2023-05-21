كشفت شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عن نسختها الجديدة الميرا FACELIFT موديل 2023 في تايلاند، حيث حصلت تلك النسخة على باقة من التجهيزات، مع بعض الترقيات الخارجية التي جعلتها تتشابه إلى حد كبير مع النسخة نيسان فيرسا الموجهة للسوق الأمريكي.

وتضمنت السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية طراز بتصميم V-MOTION، مع اضافات جديدة للمصد الامامي تزيد من المظهر الرياضي للسيارة، بالاضافة إلى طلاء خارجي باللون الرمادي اللامع ” اللؤلؤي”، وسقف باللون الاسود المميز، وعتبات رياضية انيقة على جانبي السيارة.

وحصلت السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، أنظمة دعم السائق ADAS المقدمة من نيسان، بالاضافة إلى شاحن لاسلكي، ونظام نيسان CONNECT للتحكم عن بعض للعديد من الوظائف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس قياسية تتوافر بقياس 8 بوصة، والعديد من اللمسات العصرية.

وزودت السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 لاصدار تايلاند، بمحرك 1000 سي سي مقترن بشاحن تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 99 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات Xtronic طراز CVT يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، كما جاءت بسعر يترواح بين 16.238 دورلا و 20.668 دولار امريكي.