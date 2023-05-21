تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انهارت فيه ريما العنزي الشهيرة بـ “شبيهة جورجيا”، بسبب التعليقات والانتقادات التي تتهمها بأنها بلا شخصية في إشارة إلى تشبهها بجورجينا رودريغيز.

وأظهر المقطع شبيهة جورجينا ريما العنزي، منهارة باكية وقالت “إذا كان عندي شخصية أو ما عندي شخصية، إيش ضركم، تحاربوني في رزقي وتقطعون رزقي” .

وأضافت: “أنتم لاتعرفون شيء عن حياتي، أنا إيش أسوي بحياتي، إيش أسوي بأهلي وأساعدهم، وأصرف عليهم” .

وتابعت:”أقسم بالله العظيم أنا من يوم ما توفى أبوي، ما عشت يوم واحد سعيد، لا تفكرون إني أنا عايشة حياة وردية ومستأنثة وعايشة حياتي عادي، أنا أمي وأخواتي كلهم في رقبتي”.

والجدير بالذكر أن المقطع لقى تفاعلاً واسعًا حيث انقسمت التعليقات إلى قسمين البعض يدافع عنها والبعض الآخر معارض ويواصل انتقادها.