هاجم الناقد الرياضي عايد الرشيدي، بعض مسؤولي نادي النصر مؤكدًا أن هناك مجموعة لا تبحث عن بطولة لكن تريد بقاء الإدارة.
وقال عايد الرشيدي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، أنه لابد أن نشكر وحدة نزاهة في الاتحاد السعودي لكرة القدم لوضع مباريات الاتحاد والنصر في وقت واحد.
وأشار “الرشيدي” إلى أن نادي النصر به مجموعة لا تريد الاستقرار للنادي، ولكن تريد بقاء الإدارة الحالية ولا تبحث عن بطولة.
عايد الرشيدي :
في #النصر مجموعة .. لا تبحث عن بطولة لكن تريد بقاء الإدارة !#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@ayed7171 pic.twitter.com/p5syFll52K
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 20, 2023
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