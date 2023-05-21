كشفت جامعة الأميرة نورة، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن إتاحة الفرصة لاستقطاب مدربين ومدربات من كافة قطاعات الجامعة وخارجها للاستفادة من خبراتهم في التدريب.

وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي :

– مدربين.

– مدربات.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للعضوية هي :

1- المؤهلات الحصول على الشهادة الجامعية كحد أدنى.

2- الحصول على شهادة مدرب معتمد.

3- الخبرة التدريبية أو خبرة مهنية سنتين كحد أدنى.

4- الالتزام بميثاق وأخلاقيات التدريب.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .