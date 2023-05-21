قدّم الطفل السعودي الشهير هاشم العلوي الذي يبلغ من العمر 6 سنوات عبر، عدة نصائح لأبناء بلده قبيل رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية مساء اليوم الأحد.

وقال “العلوي” خلال مقطع فيديو انتشر في تويتر:” أن عليهما حفظ نصائحه هذه قبيل الانطلاق، أولها أن يلتزموا في حال كان لديهم أمتعة متسخة بأن يرسلوها عبر كبسولات.”

وقدم أيضًا نصيحة أخرى عن الطعام، وثالثة عن الوقت، ورابعة عن ضرورة تجنب استعمال العطور، وكذلك عن ضرورة الالتزام بالتمارين الرياضية، وعن استعمال النوافذ بدلاً من الأبواب.

وفي السياق، شكرت الرائدة ريانة برناوي، الصغير على نصائحه، ووعدته الالتزام بها، كما تمنت له مستقبلاً فضائيا مميزًا.

ويُذكر أن هاشم البالغ من العمر 6 سنوات، معروف بولعه بالفضاء وتفاصيله، حيث يحفظ الصغير أموراً وحيثيات كثيرة، وكان أكد في مرات عديدة على تمنيه بأن يصبح رائدًا في المستقبل.