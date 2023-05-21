كشفت مصادر عن أسماء المحكمين في قضية نادي النصر ضد لاعب الهلال محمد كنو.

وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل هيئة التحكيم لقضية النصر ضد مشاركة لاعب الهلال محمد كنو وتتكون الهيئة من: حسان السيف “محكم النصر”، وعبدالرحمن العبدالكريم “محكم الهلال”، وأحمد أبو عمارة “المرجح”، بحسب الجزيرة.

وكان النصر قد قدم استئناف لمركز التحكيم بعد رفض لجنة الانضباط والأخلاق احتجاجه بشأن مشاركة كنو في ديربي الرياض بين الفريقين في الجولة العاشرة من الموسم الجاري لدوري روشن، والذي انتهى بالتعادل 2-2، بداعي عدم انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف على خلفية توقيعه للناديين في آن واحد في يناير الماضي.