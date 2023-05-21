قال المستشار في الهيئة السعودية للفضاء، ماجد المشاري، إنه في حال وجود أي صعوبات اليوم في الإطلاق فقد يتم إعادة جدولة إطلاق الرحلة ليوم غد، الإثنين، مضيفا أن 12 يوما إجمالي مدة مهمة رائدي الفضاء السعوديين.

ولفت إلى أن المرحلة الأولية ستستغرق من 16 إلى 24 ساعة، مؤكدا استعداد رائدي الفضاء علي القرني وريّانة برناوي للمهمة، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية.

يذكر أن بعد المرحلة الأولية سيتم استقبال رائدي الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيكون لديهما مهام بحثية في المحطة.