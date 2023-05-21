نبهت الهيئة العامة لعقارات الدولة بمخالفات التعدى التي تعرض صاحبها إيقاف خدمات المتعدي في حال تطلب الأمر بطلب من سمو أمير المنطقة.

وأضافت أن التعدي يعني وضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت.

ولفتت إلى أن أشكال هذا التعدي تشمل تخطيط العقار، زراعة العقار، البناء على العقار، وتسوير العقار، وأخذ المواد الأولية من العقار، ووضع الحواجز على العقار، وردم العقار، والارتفاق بالعقار، واستغلال العقار بشكل دائم أو مؤقت.