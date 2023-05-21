وقّع صندوق التنمية العقارية وبنك البلاد والبنك السعودي البريطاني “الأول” اتفاقيتين إطاريتين لتمويل برنامجي الدعم السكني المحدث لباقات الدعم السكني، وذلك ضمن الجهود المتواصلة؛ لتحسين قدرة مستفيدي “سكني” على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لتوفير المسكن الملائم، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتأتي الاتفاقيتان مع بنك “البلاد” والبنك “الأول” بهدف تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي “سكني” ضمن حلول ومزايا متنوعة، بحيث تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال على منتج البيع على الخارطة، الوحدات السكنية الجاهزة أو البناء الذاتي.

ووقّع الاتفاقيتين من جانب صندوق التنمية العقارية نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد بن زيد النزهان، ومن جانب “البلاد” نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد عبدالله بن سعد الرويس، ومن جانب “الأول” رئيس مصرفية الأفراد وإدارة الثروات بندر بن غسان الغشيان.