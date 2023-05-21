قال المستشار في الهيئة السعودية للفضاء، ماجد المشاري، إنه في حال وجود أي صعوبات اليوم في إطلاق الرحلة التي تضمّ رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريّانة برناوي نحو الفضاء فقد يتم إعادة جدولة إطلاق الرحلة ليوم غد، الإثنين، مضيفا أن 12 يوما إجمالي مدة مهمة رائدي الفضاء السعوديين.

وأكد الشريف خلال مداخلة مع قناة العربية أن الرواق السعودي يتميز بالعمارة السعودية ويستوعب أعدادا كبيرة من ضيوف الرحمن.

وأضاف أنه أخذ في الاعتبار أن العمارة السعودية للرواق السعودي أن التصاميم تكون إسلامية متميزة وراقية كما حافظت على بعض العناصر الأساسية في المسجد الحرام كما حافظت على بعض النقوش القديمة والأعمدة القادرة على الاستمرار.

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أعلن عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.