تزامنا مع إطلاق اسم الرواق السعودي على مبنى توسعة المطاف في الحرم المكي، نستعرض معالم الرواق، الذس جاء استكمالا لـ”الرواق العباسي”، حيث أمر الملك عبدالعزيز بالتخطيط لعمل توسعة جديدة خلف الرواق العباسي، لاستيعاب أعداد أكبر من المعتمرين والزوار.
وفي عهد الملك سعود، تحديداً في عام 1955م بدأ العمل في توسعة الرواق الذي استمر تطويره وتوسعته في عهد جميع ملوك البلاد.
وضاعف الرواق السعودي مساحة الحرم المكي من 12 ألف متر مربع إلى أكثر من مليون متر مربع.
ويتكون من 4 أدوار “الدور الأرضي، الدور الأول، الدور الثاني، والسطح” ويستوعب 278 ألف مصلٍ و107 آلاف طائف في الساعة.
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