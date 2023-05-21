تزامنا مع إطلاق اسم الرواق السعودي على مبنى توسعة المطاف في ‎الحرم المكي، نستعرض معالم الرواق، الذس جاء استكمالا لـ”الرواق العباسي”، حيث أمر الملك عبدالعزيز بالتخطيط لعمل توسعة جديدة خلف الرواق العباسي، لاستيعاب أعداد أكبر من المعتمرين والزوار.

وفي عهد ‎الملك سعود، تحديداً في عام 1955م بدأ العمل في توسعة الرواق الذي استمر تطويره وتوسعته في عهد جميع ملوك البلاد.

وضاعف الرواق السعودي مساحة ‎الحرم المكي من 12 ألف متر مربع إلى أكثر من مليون متر مربع.

ويتكون من 4 أدوار “الدور الأرضي، الدور الأول، الدور الثاني، والسطح” ويستوعب 278 ألف مصلٍ و107 آلاف طائف في الساعة.

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