أقامت سيدات قرية النقع الأردنية حفلة حناء، للأمير العريس الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد البلاد، الذي يعقد قرانه على الآنسة رجوة آل سيف في 1 يونيو المقبل.

وانطلقت في قرية النقع في الغور الصافي، في الكرك جنوب الأردن، الاحتفالات الشعبية بعرس ولي العهد الأردني.

وقبل أيام، أقام منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، ليلة سمر أردنية احتفاء بقرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يشغل منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء.