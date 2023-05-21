وجهت الفنان المصرية دينا الشربيني كلمات رقيقة إلى بطل فيلمها الجديد زميلها الفنان المصري تامر حسني.

ونشرت الفنانة على حسابها بموقع إنسغرام عدة صور لها مع تامر حسني كاشفة عن أنها تتعاون مع الأخير في فيلم يسمى “تاج”.

وعلقت الفنانة على الصور وكتبت :”تامر.. مهما اتكلمت او قلت مش هعرف اشرحلك انا سعيده اد ايه بكلامك ..انا كنت بحبك وبحترمك جدا علي المستوى الفني ودلوقتي لما عرفتك بحبك وبحترمك جدا على المستوى الشخصي.. ربنا يوفقك وينجحك اكتر واكتر وان شاء الله تاج يكسر الدنيا زى كل اعمالك علشان المجهود الجبار اللي انت عامله فيه اللي انا شخصيا شوفتوا بعينى”.

كما نشر تامر أيضا صورة له مع دينا الشربيني وكتب :”النجمة الجميلة دينا الشربيني، نورتي فيلمك تاج، يا رب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي»

يذكر أن الفيلم من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.