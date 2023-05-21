لقي أب مصري وابنته مصرعهما في حادث سير مروع بطريق سريع في مصر قبل 48 ساعة من زفافها، والذي كان مقررا اليوم الأحد.

وبدأت المأساة، حين طلبت العروس شهد من والدها أن يذهب معها إلى “محل فساتين الزفاف” لتجربة وقياس فستان الزفاف الذي سترتديه بعد يومين في حفل زفافها، فوافقها والدها واصطحبها لكنهما فارقا الحياة في الحادث المروع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية يستقلها أب وابنته، ما أسفر عن مصرع الأب وابنته، وإصابة سائق السيارة الربع نقل.