صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بأن أجهزة استخبارات أوروبية تعد محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية ضده بواسطة المخابرات الأوكرانية.

وأضاف قديروف: “هم يبذلون كل جهودهم للتخلص مني. وهناك معلومات تفيد بأن بعض الأجهزة الأمنية الأوروبية المختصة، تحضر لتنفيذ عمليات إرهابية ضدي، وذلك من خلال المخابرات الأوكرانية”.

وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، صرح بضلوع الاستخبارات الأوكرانية في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت شخصيات اجتماعية وصحفيين معروفين في روسيا.