أكدت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، “التزامها التام” بوقف إطلاق النار في السودان، اعتباراً من مساء غدٍ، والعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات للمدنيين.

ورحبت قوات الدعم السريع، عبر “تويتر” بتوقيع “اتفاق جدة” بشأن اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأجل.

وقدمت القوات الشكر لطرفي الوساطة السعودية والولايات المتحدة، على جهودهما.

كانت المملكة والولايات المتحدة أعلنت في وقت مبكر من اليوم، توقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام.