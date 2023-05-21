نمت ثروة مؤسس شركة “ميتا بلاتفورمز”، مارك زوكربيرغ، بأسرع وتيرة بين المليارديرات ضمن مؤشر “بلومبرغ” منذ بداية العام، حيث تضاعفت ثروته مرة أخرى بعد انهيارها العام الماضي.

ونمت ثروة زوكربيرغ، التي تتألف إلى حد كبير من حصته في شركة “ميتا”، بنحو 44 مليار دولار هذا العام، وهو الرقم الأكبر بين الأثرياء في مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”.

وحتى إغلاق يوم الجمعة، كان سهم “ميتا بلاتفورمز”، صاحب ثاني أفضل أداء هذا العام على مؤشر “S&P 500″، حيث ارتفع بأكثر من 100% ودفع صافي ثروة زوكربيرغ إلى 89.9 مليار دولار.