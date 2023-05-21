أعلنت وزارة التعليم مشاركة أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والأهلية في خوض أول تجربة علمية لهم؛للتعرف على محطة الفضاء الدولية (ISS)، والتواصل المباشر واللحظي مع رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني في رحلتهم إلى الفضاء ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، وذلك بعد مرور نحو 40 سنة من رحلة صعود أول رائد فضاء سعودي هو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضافت أنها ستتيح الفرصة أمام الطلبة المشاركين لإجراء تجارب علمية في “بيئة انعدام الجاذبية” بمقرات المراكز والأندية العلمية المدرسية، بعد ربطها بمحطة الفضاء الدولية التي ستقام فيها التجارب بشكل متزامن من خلال رواد الفضاء، وذلك في الفترة من 25 إلى 29 مايو.

وستنفذ أيضاً تجربة الوصول الافتراضي إلى عالم الفضاء للطلبة المستهدفين في إدارات التعليم، وذلك بمقارنة تجاربهم على الأرض مع تلك التي سيتم إجراؤها على الفضاء.